Политика

11:53 04.04.2019

Рада должна принять поправку о прямом донорском финансировании операторов противоминной деятельности, иначе Украина рискует потерять его

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Рада должна принять поправку о прямом донорском финансировании операторов противоминной деятельности, иначе Украина рискует потерять его

В посольстве США в Украине подчеркивают, что если Верховная Рада не примет поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности, то Украина рискует потерять такое финансирование, чем поставит под угрозу большое количество жизней местных жителей.

"Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада Украины должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе, Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - подчеркивается в сообщении, обнародованном в четверг на странице посольства США в Украине в соцсети Твиттер.

Теги: #финансирование #сша #противоминное #украина #верховная_рада
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