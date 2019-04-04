Политика

11:40 04.04.2019

В случае проведения официальных дебатов на НСК "Олимпийский" стадион придется оплатить из средств налогоплательщиков

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В случае проведения официальных дебатов на НСК "Олимпийский" стадион придется оплатить из средств налогоплательщиков

Согласно законодательству, кандидатам в президенты Украины шоумену Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко придется или участвовать в двух дебатах – официально организованных "Национальной общественной телерадиокомпанией" (НОТУ), и в дебатах на стадионе, или же придется оплатить из бюджетных средств аренду НСК "Олимпийский", где НОТУ организует официальные дебаты, заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Всем понятно, что более комфортной площадкой для Владимира Зеленского станет формат феерического шоу, зато Петру Порошенко более удобной является традиционная площадка. Они борются за свой интерес и результат дебатов, а я бы предложила все же подумать об условиях и законе, воздерживаясь от оскорблений или позиций сторонников каждого из них", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам О.Айвазовской, закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции", - указала она.

В то же время О.Айвазовская отметила, что закон обязывает Общественного вещателя (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, НОТУ) организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

"Формат дебатов на Общественном будут определять не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиаструктура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", – написала координатор гражданской сети "Опора".

По ее словам, кандидатам в президенты Украины придется идти и на официальные дебаты, и на стадион. "Или же бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где Общественное будет организовывать содержательную часть (дебатов - ИФ)", - написала О.Айвазовская.

Теги: #зеленский #айвазовская #олимпийский #ноту #выборы #дебаты #порошенко
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