Политика

22:21 03.04.2019

Корбин после встречи с Мэй: дискуссии по Brexit продолжатся

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал промежуточной встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по проблеме Brexit.

"Встреча была полезной, но она не была окончательной", - цитирует телеканал Sky News слова Дж.Корбина.

"Никакого соглашения (со стороны Т.Мэй - ИФ) предложено не было, и мы тоже не предлагали какой-либо сделки", - уточнил он.

"У нас были обсуждения, и изменений (в позиции сторон - ИФ) было не так много, как я ожидал, но мы продолжим вести некоторые обсуждения завтра утром для проработки некоторых технических вопросов", - пояснил он.

По его словам, на встрече в среду стороны ограничились обсуждением тех позиций, которые они занимают в данный момент.

Политик упомянул, что в начале встречи он затронул вопрос о возможном повторном референдуме о членстве Великобритании в ЕС, указав, что эта инициатива соответствует политике Лейбористской партии. Однако, подчеркнул Дж.Корбин, "по этому вопросу соглашения достигнуто не было".

Дж.Корбин напомнил, что позиция Лейбористской партии по Brexit заключается в том, чтобы добиться таможенного союза с ЕС.

Накануне после заседания кабинета министров Т.Мэй заявила о намерениях встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

Теги: #великобритания #переговоры #корбин #мнение
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