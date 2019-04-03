Политика

21:00 03.04.2019

Мэй и Корбин согласовали программу совместной работы для реализации Brexit

2 мин читать
Мэй и Корбин согласовали программу совместной работы для реализации Brexit

В Лондоне успешно завершилась встреча премьер-министра Терезы Мэй и лидера британских лейбористов Джереми Корбина, которые пришли к согласию по программе реализации Brexit, сообщил в среду британский телеканал Sky News.

"Мы согласовали программу совместной работы, чтобы реализовать Brexit ради британского народа, защитить рабочие места и обеспечить безопасность", - приводит телеканал слова представителя правительства Великобритании.

"Переговоры прошли конструктивно, обе стороны проявили готовность договариваться и желание завершить неизвестность в том, что касается будущего Brexit, которая существует сейчас", - подчеркнул представитель.

В свою очередь, представитель лейбористов подтвердил, что стороны согласовали решение, которое "поможет вывести Brexit из тупика".

Перед встречей Т.Мэй и Дж.Корбина замминистра Великобритании по Brexit Робин Уолкер заявил, что он понимает беспокойство некоторых депутатов-консерваторов тем, что правительство сотрудничает с Дж.Корбином. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

Работа с оппозицией "некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", отметил Р.Уолкер.

В минувший понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение Т.Мэй о выходе из ЕС.

Накануне Т.Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

ЕС ранее предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

Теги: #оппозиция #встреча #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 01.04.2019
В штабе Зеленского указывают, что вопрос премьерства пока рано обсуждать, так как он зависит от выборов в Раду

В штабе Зеленского указывают, что вопрос премьерства пока рано обсуждать, так как он зависит от выборов в Раду

20:50 27.03.2019
Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

06:34 27.03.2019
Только 20% военных поддерживают Мадуро, остальные - за перемены, считает Гуайдо

Только 20% военных поддерживают Мадуро, остальные - за перемены, считает Гуайдо

15:14 25.03.2019
Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

10:14 24.03.2019
Британские министры потребуют отставки Мэй

Британские министры потребуют отставки Мэй

20:09 23.03.2019
Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

20:06 23.03.2019
Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

19:52 23.03.2019
Гриценко предложит Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Гриценко предложит Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

06:56 20.03.2019
Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

07:43 18.03.2019
Мэй призвала британских парламентариев выйти из тупика Brexit

Мэй призвала британских парламентариев выйти из тупика Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

В НАТО поддерживают стремления Киева к членству в Альянсе и отмечают важность продолжения реформ

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг в Конгрессе США заявил, что НАТО усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку аннексии Крыма – посол Чалый

В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили два сенатора США

Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

В НАТО поддерживают стремления Киева к членству в Альянсе и отмечают важность продолжения реформ

ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

Порошенко давно внес в Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского

В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Brexit уже в среду

Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА