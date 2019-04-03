Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

Росавиация предлагает провести с Украиной переговоры о возобновлении авиасообщения между странами.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме", - заявили в российском ведомстве.

"Уверены, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - отметили в Росавиации.