Политика

15:59 03.04.2019

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

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Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

Росавиация предлагает провести с Украиной переговоры о возобновлении авиасообщения между странами.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме", - заявили в российском ведомстве.

"Уверены, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - отметили в Росавиации.

Теги: #авиасообщение #россия #украина
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