В НАТО поддерживают стремления Киева к членству в Альянсе и отмечают важность продолжения реформ

НАТО поддерживает стремления Украины к членству в Альянсе, но решающее значение имеют реформы, подчеркнула директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"НАТО отмечает украинские стремления (стать членом Альянса - ИФ) и поддерживает Украину на этом пути, пути реформ. Реформы имеют решающее значение для процветания и мира в Украине, для стабильности в евроатлантическом регионе. Реформы чрезвычайно важны, а стандарты членства в НАТО высоки", - сказала она в ходе круглого стола "70 лет НАТО. Украинское измерение" в среду в Киеве.

По словам Б.Маронковой, НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах.

При этом она добавила, что Альянсу приходится справляться одновременно с рядом вызовов.

"В частности, более агрессивная Россия, гибридные и киберугрозы, терроризм и нестабильность на Ближнем Востоке и Северной Африке", - уточнила директор центра.