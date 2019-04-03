Политика

15:44 03.04.2019

ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

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ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от 91 окружной комиссии.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду комиссия приняла протоколы от 72 ОИК. Ранее ЦИК уже приняла протоколы от 19 окружкомов.

Таким образом, на 15:35 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 91 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Теги: #цик #протоколы #украина #выборы
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