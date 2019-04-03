Порошенко давно внес в Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко давно внес в Верховную Раду законопроект об отмене е-декларирования для активистов, но за него не проголосовали те, кто сегодня поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Штаб Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов. Напомню Зе команде (так как Зе кандидат на концертах) – изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент. Президент Порошенко еще год назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Юлия Тимошенко. Команда президента Порошенко в парламенте голосовала "за" оба законопроекта", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Однако, по ее словам, члены партии "УКРОП", которые сегодня поддерживают В.Зеленского, не голосовали за этот законопроект.

И.Геращенко подчеркнула, что аналогичная ситуация была и при голосовании в первом чтении за законопроект о выборах в парламент.

"Начните с себя и призовите своих фанов голосовать "за", а не зе", - отметила И.Геращенко.

Как сообщалось, команда В.Зеленского обратилась к президенту с рядом требований, среди которых отмена е-декларирования для общественных активистов.