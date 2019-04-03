В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Brexit уже в среду

Встреча премьер-министра Великобритании и лидера британских лейбористов Джереми Корбина по Brexit пройдет в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замминистра Великобритании по Brexit Робина Уолкера.

Р.Уолкер подчеркнул, что он понимает беспокойство некоторых депутатов-консерваторов тем, что правительство сотрудничает с Дж.Корбином. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

Работа с оппозицией "некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", отметил Р.Уолкер.

Замминистра заявил, что для переговоров требуется, чтобы обе стороны пошли на уступки.

"Нужен компромисс, и компромисс должен быть с обеих сторон", - заявил Р.Уолкер.

Также у Т.Мэй запланирована в среду встреча с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Из-за решения Т.Мэй искать компромисс с Дж.Корбином подал в отставку замминистра по делам Уэльса Найджел Адамс. В своем прошении об отставке политик раскритиковал Дж.Корбина и выступил против сотрудничества правительства с ним.

"Теперь кажется, что вы и ваш кабинет министров решили, что сделка, состряпанная с марксистом, который никогда за свою политическую карьеру не ставил в приоритет интересы Великобритании, лучше, чем отсутствие сделки", - написал Н.Адамс в письме об отставке.

"Я совершенно не согласен с таким подходом, поэтому я принял решение о том, что я должен подать заявление об отставке", - добавил он.

Т.Мэй, в свою очередь, в среду написала членам Палаты общин письмо, в котором она объясняет, почему решила сотрудничать с оппозицией по вопросу Brexit. Она отметила, что правительство и оппозиция попытаются согласовать план дальнейших действий по Brexit, а если это не удастся, то они попробуют договориться о ряде вариантов, по которым впоследствии проголосует парламент.

"Мы готовы подчиниться решению Палаты общин, но чтобы все сработало, нам нужно и согласие оппозиции", - отметила в письме Т.Мэй.

Т.Мэй объявила о планах обсудить тупиковую ситуацию с Brexit во вторник после более чем семичасового заседания кабинета министров Великобритании. Премьер надеется, что вместе с Дж.Корбином они смогут создать новую версию ее сделки с Брюсселем, которая получит поддержку в парламенте. Члены парламента уже трижды отвергали достигнутое Т.Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Дж.Корбин уже заявлял, что он хочет более мягких условий Brexit, чем предусматривает сделка Т.Мэй. Так, он выступает за создание таможенного союза с ЕС, чего нет в сделке.

После заявления Т.Мэй консерватор Борис Джонсон, выступающий за более жесткий разрыв отноше