Политика

13:28 03.04.2019

Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ из-за прекращения участия в уставных органах Содружества

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Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ из-за прекращения участия в уставных органах Содружества

Украина не будет принимать участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ из-за прекращения участия в уставных органах организации, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", введенного в действие указом президента от 19 мая 2018 года №139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества", - говорится в ответе МИД на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 5 апреля в Москве.

Теги: #смид #снг #украина #мид
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