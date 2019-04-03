Политика

12:10 03.04.2019

Украина доказала, что является демократической страной

1 мин читать
Украина доказала, что является демократической страной

Первый тур прошедших в Украине президентских выборов показал, что страна разделяет демократические ценности, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы себе и всему миру доказали, что мы являемся демократической страной", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду в Киеве.

Он отметил высокую явку на выборах. "Высокая явка – это следствие того, что мы любые изменения можем делать только вместе, посредством принятия ответственных решений, посредством своей собственной ответственности и ответственности миллионов людей", - подчеркнул премьер.

По его словам, граждане Украины выбирают не просто политиков, а свое будущее. "У нас достаточно высокая явка на этих выборах… и речь идет не только о том, что мы ходим на выборы, а речь идет о том, что мы выбираем не просто политиков, а мы выбираем свое будущее, к которому идем всю свою жизнь от самого рождения", - сказал В.Гройсман.

Теги: #гройсман #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 03.04.2019
"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

12:16 03.04.2019
"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

12:07 03.04.2019
В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

12:04 03.04.2019
Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах

Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах

11:57 03.04.2019
Гройсман о выборах: Украина доказала, что является демократической страной

Гройсман о выборах: Украина доказала, что является демократической страной

11:56 03.04.2019
Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах – нардеп Сюмар

Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах – нардеп Сюмар

11:46 03.04.2019
Команда Зеленского озвучила ряд "требований" к Порошенко, в том числе в вопросах закона о выборах, работы НАПК и ВАКС

Команда Зеленского озвучила ряд "требований" к Порошенко, в том числе в вопросах закона о выборах, работы НАПК и ВАКС

11:30 03.04.2019
Во Львовской области полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с оформлением автомобилей на еврономерах

Во Львовской области полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с оформлением автомобилей на еврономерах

11:17 03.04.2019
В Киеве 6 апреля завершается отопительный сезон

В Киеве 6 апреля завершается отопительный сезон

10:36 03.04.2019
"Теплые" кредиты в Украине выдают уже четыре банка

"Теплые" кредиты в Украине выдают уже четыре банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп готов закрыть границу с Мексикой

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп готов закрыть границу с Мексикой

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо парламентской неприкосновенности

В ЕС не знают, чего хочет Британия

Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА