Политика

09:27 03.04.2019

Трамп готов закрыть границу с Мексикой

2 мин читать
Трамп готов закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.

"Я еще не объявил об этом намерении. Но я готов это сделать", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах относительно полного или частичного закрытия границы США с Мексикой.

По словам президента, его решение по этому вопросу будет зависеть от нескольких факторов. В частности, Д.Трамп намерен добиться от Мексики жесткой политики по отношению к мигрантам, стремящимся в США, а также принятия более серьезного иммиграционного законодательства со стороны Конгресса.

"Если согласие по этому вопросу не будет достигнуто в Конгрессе, то граница будет закрыта. Это сто процентов", - подчеркнул Д.Трамп.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центрально-американских стран, желающих попасть в США через Мексику.

В последние месяцы число арестов вдоль южной границы резко возросло, и в марте пограничники намеревались произвести 100 тыс. арестов или дать отказов во въезде. Более половины из них - семьи с детьми.

Теги: #сша #трамп #граница #мексика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:28 03.04.2019
Гражданка Китая незаконно проникла на территорию курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

06:59 03.04.2019
Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие – Столтенберг

Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие – Столтенберг

21:57 02.04.2019
Трамп готов закрыть границу с Мексикой

Трамп готов закрыть границу с Мексикой

16:51 02.04.2019
Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

08:23 02.04.2019
Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

02:45 02.04.2019
Мексика не намерена сдерживать караваны мигрантов из стран Центральной Америки

Мексика не намерена сдерживать караваны мигрантов из стран Центральной Америки

21:59 01.04.2019
В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура президентских выборов

15:36 01.04.2019
Компьютерная ошибка привела к сбоям в авиасообщении в США

Компьютерная ошибка привела к сбоям в авиасообщении в США

12:32 01.04.2019
Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

12:31 01.04.2019
Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо парламентской неприкосновенности

В ЕС не знают, чего хочет Британия

Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА