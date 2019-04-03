Политика

09:12 03.04.2019

В ЕС не знают, чего хочет Британия

3 мин читать
В ЕС не знают, чего хочет Британия

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер затруднился ответить на вопрос, насколько твердо сегодня можно говорить о том, что Brexit идет к варианту без соглашения.

"Это трудно сказать, потому что в момент, когда мы говорим, британское правительство по-прежнему находится на совещании, чтобы понять, каким может быть выход из проблемы", - сказал Ж.-К.Юнкер, отвечая во вторник на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала RTBF.

При этом на вопрос, верит ли он еще в Brexit с соглашением, глава Еврокомиссии ответил: "Я над этим работаю. Я не осмелюсь сказать, что каждую минуту, потому что это было бы нелепым, но я постоянно работаю, чтобы избежать того, что было бы катастрофой и для Соединенного Королевства, особенно для Соединенного Королевства, но также и для стран европейского континента".

Ж.-К.Юнкер отметил, что в ближайшие дни станет ясно, к чему они придут, каковым будет "выход из этих бурных дебатов в британском парламенте, в Соединенном Королевстве, а также и у нас".

Он в очередной раз за последние дни привел свое сравнение Палаты общин со сфинксом: "Если сравнить британский парламент с египетским сфинксом, то сфинкс покажется открытой книгой".

"Мы не знаем, куда хочет идти Соединенное Королевство. Мы не испытывали духа реванша в отношении Соединенного Королевства после суверенного решения британского народа покинуть Европейский союз. Это плохое решение, однако это решение британского народа. Но нужно, чтобы Соединенное Королевство объяснило нам миллиметр за миллиметром, куда оно хочет идти", - продолжил председатель ЕК.

Ж.-К.Юнкер указал на "полную неспособность договориться на уровне (британского - ИФ) парламента по какому бы то ни было выходу из этой проблемы".

На вопрос, чья ошибка - бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, затеявшего референдум по Brexit; нынешнего премьера Терезы Мэй, занимавшейся переговорами; или британского парламента, не способного найти решение, - глава Еврокомиссии ответил: "Вы действительно думаете, что, если я скажу сегодня, кто виноват, это позволит нам быстро достичь согласия? Нет!".

ТУСК ПРИЗЫВАЕТ ЕС К ТЕРПЕНИЮ В СВЯЗИ С ПЛАНАМИ МЭЙ ПРОСИТЬ ОБ ОТСРОЧКЕ BREXIT

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник призвал коллег по ЕС проявить терпение после высказываний главы британского парламента Терезы Мэй, которая заявила о намерении попросить Брюссель о еще одной небольшой отсрочке Brexit.

"Если даже и после сегодняшнего дня мы не будем знать, каким будет результат, давайте наберемся терпения", - написал Д.Туск в Twitter.

Ранее во вторник Т.Мэй заявила, что Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit.

"Я много раз говорила, что мы выиграем в случае Brexit без соглашения в долгосрочной перспективе. Но выход (из ЕС - ИФ) с соглашением - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй журналистам после заседания кабинета министров.

Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой и что он

Теги: #великобритания #ес #юнкер #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:20 03.04.2019
Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit

Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit

00:31 03.04.2019
Глава фракции Европарламента считает правильным поиск межпартийного компромисса по Brexit

Глава фракции Европарламента считает правильным поиск межпартийного компромисса по Brexit

20:48 02.04.2019
Премьер Великобритании заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit

Премьер Великобритании заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit

13:58 02.04.2019
Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно после значительного роста накануне

Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно после значительного роста накануне

13:55 02.04.2019
Вариант Brexit "без сделки" вероятен, но ЕС должен смотреть в будущее - Барнье

Вариант Brexit "без сделки" вероятен, но ЕС должен смотреть в будущее - Барнье

10:25 02.04.2019
"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

00:21 02.04.2019
Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit

Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit

19:26 01.04.2019
ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

15:37 01.04.2019
Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs

Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs

13:53 01.04.2019
В ЕС прокомментируют прошедший в Украине первый тур выборов президента после ознакомления с оценкой БДИПЧ ОБСЕ

В ЕС прокомментируют прошедший в Украине первый тур выборов президента после ознакомления с оценкой БДИПЧ ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо парламентской неприкосновенности

Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский готов к дебатам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА