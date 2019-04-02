Политика

20:51 02.04.2019

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

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Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми – член команды Зеленского

Попытки после Революции достоинства реформировать старые государственные институции провалились, их необходимо запустить заново с новыми людьми, считает член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС – полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять – это старый подход революции: до основания и затем", - сказал А.Данилюк во вторник на организованном "Бендукидзе free market центром" Free market road show.

Он подчеркнул, что другие методы не работают.

"Поэтому наш подход к реформированию и Генеральной прокуратуры, и всех органов, которые я перечислил (и других) – искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново", - заявил член команды В.Зеленского.

Он высказал мнение, что Генеральной прокуратуры не должно быть в Украине в принципе.

А.Данилюк сообщил, что модель такого "запуска заново" Генпрокуратуры определена, а также определена подобная модель для СБУ – "это должна быть контрразведка".

Он подчеркнул, что руководить новыми органами должны люди, которые вышли не из системы и которые понимают цель этих новых органов в новом государстве.

По словам А.Данилюка, тот факт, что В.Зеленский сам "человек не из системы", и поддерживает внедрение таких радикальных подходов.

Он добавил, что изменен также должен быть и закон о госслужбе, чтобы госслужба больше напоминала работу в частном секторе, чтобы была более эффективной и гибкой.

А.Данилюк отметил, что у Украины были уникальные возможности для реформирования в 2014-2015 году, однако они были упущены, а выборы в этом году – это шанс заменить людей, потерявших доверие, и привлечь новых, создав условия для их реализации.

Теги: #институции #украина #реформирование
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