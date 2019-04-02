Политика

13:39 02.04.2019

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

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Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,02% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,92%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы #тур
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