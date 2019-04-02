Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

Украинцы могут гордиться тем, что очередные выборы президента Украины были свободными и конкурентными, убеждены в международной миссии ENEMO по наблюдению за проведением выборов.

"Украинский народ, по нашему мнению, должен гордиться этими выборами, потому что они были на самом деле свободными и конкурентными и то, как они были проведены, показывает, что Украина двигается в правильном направлении",- сказал глава Миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, созванной для обнародования предварительного заявления Миссии по проведению первого тура выборов президента Украине.

Вместе с тем, глава миссии отметил, что избирательная кампания "была грязной, было много черного пиара".

"Но в день выборов было все проведено очень качественно и честно", - подчеркнул З.Вуйович.