ЦИК во время первого тура выборов президента Украины действовала профессионально и согласно мандату - ENEMO

Центральная избирательная комиссия действовала во время первого тура президентских выборов в Украине профессионально и в соответствии со своим мандатом, заявляют в международной миссии ENEMO по наблюдению за проведением выборов.

"ЦИК действовала в соответствии со своим мандатом профессионально и коллегиально", - говорится в пресс-релизе ENEMO, распространенном на пресс-конференции во вторник.

Также наблюдатели отметили, что официальные заседания ЦИК обычно были открыты для уполномоченных лиц.

"Однако ЦИК поставила под сомнение право зарегистрированных украинских наблюдателей присутствовать на сессиях ЦИК", - добавили в организации.

В ENEMO также отметили, что в Центризбирком отсутствует общедоступный реестр жалоб, в связи с чем недоступно содержание жалоб и запросов.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) была второй по численности среди международных наблюдателей на выборах в Украине – 373 человека. В дополнение к 10 членам основной команды, которые находятся в Киеве, ENEMO аккредитовала к первому туру выборов главы Украинского государства в ЦИК 48 долгосрочных наблюдателей и 158 краткосрочных наблюдателей и разместила их группами по два человека во всех регионах Украины.