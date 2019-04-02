Политика

09:35 02.04.2019

Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

1 мин читать
Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Первый заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко указал в электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 почти 20 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "ВИК", бенефициарным собственном которого он является.

Согласно декларации, опубликованной в едином реестре, нардеп также получил более 310 тыс. грн процентов в ПАО "Укрсоцбанк", его зарплата в Верховной Раде составила немного более 385 тыс. грн.

Кроме того, И.Кононенко задекларировал около полумиллиона гривень банковских процентов своей супруги в АО "Альфа банк", 25 тыс. грн ее зарплаты в своем благотворительном фонде.

В то же время зарплаты и банковские проценты детей нардепа в общей сложности в прошлом году составили почти 295 тыс. грн.

В части недвижимости и транспортных средств декларация И.Коненко по сравнению с данными за 2017 год не изменилась.

Теги: #бпп #декларация #кононенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 02.04.2019
Фриз задекларировала 750,3 тыс. грн доходов за 2018 год

Фриз задекларировала 750,3 тыс. грн доходов за 2018 год

09:26 02.04.2019
Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

09:12 02.04.2019
Глава фракции БПП: Никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Глава фракции БПП: Никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

01:12 02.04.2019
Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Глава фракции БПП: никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

19:48 01.04.2019
Холодницкий в 2018 году получил 2,4 млн грн зарплаты – е-декларация

Холодницкий в 2018 году получил 2,4 млн грн зарплаты – е-декларация

19:41 01.04.2019
Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

18:54 01.04.2019
Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

09:39 01.04.2019
Общий доход Порошенко в 2018г превысил 1,5 млрд грн – декларация

Общий доход Порошенко в 2018г превысил 1,5 млрд грн – декларация

08:30 01.04.2019
Общий доход Порошенко в 2018 году превысил 1,5 млрд грн – декларация

Общий доход Порошенко в 2018 году превысил 1,5 млрд грн – декларация

18:37 31.03.2019
В Киеве на избирательном участке использовали ручку с исчезающими чернилами, заявляют в БПП

В Киеве на избирательном участке использовали ручку с исчезающими чернилами, заявляют в БПП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 15,95%, Тимошенко 13,30% - итоги обработки более 92% протоколов ЦИК

ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

Киев выступает за укрепление СММ ОБСЕ человеческими ресурсами и техникой, призывает РФ обеспечить наблюдателям доступ - МИД

Данные 90,08% электронных протоколов: во второй тур выходят Зеленский (30,26%) и Порошенко(15,99%), у Тимошенко – 13.35%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Арсен Аваков: превенция - символ этой избирательной кампании, основа работы МВД

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 15,95%, Тимошенко 13,30% - итоги обработки более 92% протоколов ЦИК

ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

Зеленский стал явным фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Зеленский может дать ИТ-отрасли необходимый диалог с Западом - экс глава НКРСИ

В ближайшее время одна из улиц Киева будет назван в честь МакКейна, сообщил Порошенко вдове сенатора США

Киев выступает за укрепление СММ ОБСЕ человеческими ресурсами и техникой, призывает РФ обеспечить наблюдателям доступ - МИД

Данные 90,08% электронных протоколов: во второй тур выходят Зеленский (30,26%) и Порошенко(15,99%), у Тимошенко – 13.35%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА