Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн дивидендов за прошлый год

Первый заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко указал в электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 почти 20 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "ВИК", бенефициарным собственном которого он является.

Согласно декларации, опубликованной в едином реестре, нардеп также получил более 310 тыс. грн процентов в ПАО "Укрсоцбанк", его зарплата в Верховной Раде составила немного более 385 тыс. грн.

Кроме того, И.Кононенко задекларировал около полумиллиона гривень банковских процентов своей супруги в АО "Альфа банк", 25 тыс. грн ее зарплаты в своем благотворительном фонде.

В то же время зарплаты и банковские проценты детей нардепа в общей сложности в прошлом году составили почти 295 тыс. грн.

В части недвижимости и транспортных средств декларация И.Коненко по сравнению с данными за 2017 год не изменилась.