Арсен Аваков: превенция - символ этой избирательной кампании, основа работы МВД

Превенция - символ этой избирательной кампании, основа работы МВД, сообщил министр внутренних дел во время брифинга по вопросам обеспечения законности и правопорядка на избирательных участках, охраны участковых и окружных избирательных комиссий, который прошел в ЦИК в понедельник.

«135 тысяч сотрудников подразделений МВД несли службу в усиленном режиме. Мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах. МВД обеспечило абсолютную чистоту и прозрачность избирательного процесса», - сказал министр.

Глава МВД сообщил, что всего, начиная с 31 марта, зарегистрировано 2605 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. «Открыто 61 уголовное производство. Все они не системные, иногда весьма незначительны. Превенция – символ этой избирательной кампании, основа работы МВД. Благодаря этому мы смогли предотвратить многим негативным факторам во время избирательной кампании: начиная от сеток, которые мы полностью побороли, и заканчивая отсутствием «каруселей»», - отметил он.

Арсен Аваков также добавил, что наблюдаются попытки получить доступ к избирательной системе с российских ip-адресов. «Впервые киберполиция была допущена ЦИК к работе по обеспечению безопасности информационной системы. Мы тщательно мониторим ситуацию последние двое суток. Пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов», - сказал он.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отметила подход МВД к обеспечению порядка в ходе избирательного процесса. «Я благодарна за то, что мы каждый день имели оперативную информацию в отношении правонарушений, особенно это было важно в течение дня голосования. Мне очень приятно, что на протяжении всего периода как ЦИК, так и Нацполіція констатировали, что системных нарушений не было. А те нарушения, которые произошли, были единичными и не повлияли на ход избирательного процесса. Об этом утверждают и наши международные наблюдатели. Надеюсь, что следующий период, который будет проходить до дня повторного голосования 21 апреля, пройдет в таком же сотрудничестве», - сообщила она.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что правоохранители продолжают нести работу на участковых и окружных избирательных комиссиях. «Сейчас на дежурстве находятся почти 33 тысячи полицейских. По обращению ЦИК сопровождаем доставку бюллетеней и протоколов», - добавил он.

