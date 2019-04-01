Политика

19:21 01.04.2019

Зеленский стал явным фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

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Зеленский стал явным фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, возобновила прием ставок на выборы президента после связанного с первым туром перерыва: ставки на победу Владимира Зеленского выросли с 1,8 к 1 до 1,22 к 1, П.Порошенко – снизились с 2,5 к 1 до 4 к 1.

Оператор "Пари-Матч" принимает ставки на второй подряд срок нынешнего президента с коэффицтиентом 3,1 к 1, также считая фаворитом В.Зеленского, для которого коэффициент составляет 1,35 к 1.

Почти такие же ставки и еще у одного букмекера – 1Xbet: П.Порошенко – 3,096 к 1, В.Зеленский – 1,336 к 1.

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК по итогам подсчета 90,08% протоколов, В.Зеленский и действующий глава государства П.Порошенко набирают соответственно 30,26% и 15,99% голосов избирателей.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Теги: #выборы #букмекеры
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Интерфакс-Украина
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