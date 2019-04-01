Политика

18:52 01.04.2019

Данные 90,08% электронных протоколов: во второй тур выходят Зеленский (30,26%) и Порошенко(15,99%), у Тимошенко – 13.35%

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Данные 90,08% электронных протоколов: во второй тур выходят Зеленский (30,26%) и Порошенко(15,99%), у Тимошенко – 13.35%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,26% и 15,99% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 90,08% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,97%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,43%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,24%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского 1,65%.

Народный депутат Юрий Тимошенко получил 0,62% голосов, кандидат от партии "Укроп" Александр Шевченко – 0,57%, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко – 0,23%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #цик #подсчет_голосов #выборы
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