Политика

18:02 01.04.2019

В ОБСЕ выразили обеспокоенность прямой поддержкой Луценко кандидатуры Порошенко на выборах – международные наблюдатели

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В ОБСЕ выразили обеспокоенность прямой поддержкой Луценко кандидатуры Порошенко на выборах – международные наблюдатели

Прямое участие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в поддержке действующего президента Петра Порошенко в избирательной кампании вызвало обеспокоенность у совместной миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента.

"По словам собеседников БДИПЧ ОБСЕ и сообщениям СМИ, он (Ю.Луценко – ИФ) появился на форуме по выдвижению действующего президента и сделал ряд заявлений, в том числе на своей личной странице в Facebook, которые поставили под сомнение независимость его ведомства", - говорится в предварительном докладе миссии, опубликованном в понедельник.

Кроме того, наблюдатели указали, что несколько кандидатов являются предметом продолжающегося уголовного расследования, а три расследования были начаты после того, как они объявили о своем участии в выборах.

В миссии отметили, что заседания Совета регионального развития, созданного П.Порошенко в 2015 году, были использованы в качестве платформы для кампании действующего президента в различных областях Украины, и П.Порошенко провел большое количество официальных рабочих визитов за время избирательной кампании, часто используя их для ее проведения.

Как сообщалось, на пресс-конференции в понедельник в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ заявили, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

Такие выводы обнародовал специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva) в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал И.Канерва.

Теги: #луценко #пасе #обсе #нато #выборы #наблюдатели #гпу #порошенко
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