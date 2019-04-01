Выборы президента Украины соответствуют международным стандартам демократических выборов – миссия ВКУ

Проведение президентских выборов в Украине в 2019 году соответствует международным стандартам демократических выборов, говорится в предварительных выводах миссии Всемирного конгресса украинцев (ВКУ).

"На основе результативных наблюдений миссии Всемирного конгресса украинцев президентские выборы в Украине в 2019 году отвечают международным стандартам проведения демократических выборов", - заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он указал, что предварительные выводы были сделаны до завершения подсчета голосов и объявления предварительных и окончательных результатов выборов.

Е.Чолий подчеркнул, что единичные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели, не повлияли на результаты выборов.

По его словам, власти Украины приложили максимум усилий, чтобы выборы были прозрачными и прошли на высоком уровне, "без использования административного ресурса".