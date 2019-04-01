В первом туре выборов президента зафиксировано 6 случаев нарушения прав журналистов – ИМИ

Первый тур выборов президента Украины 31 марта прошел с соблюдением законных профессиональных прав журналистов, а случаи нарушений, которые были зафиксированы экспертами, имели единичный характер, свидетельствуют результаты мониторинга Института массовой информации (ИМИ) по итогам дня голосования.

"В целом ИМИ зафиксировал шесть случаев нарушения прав журналистов во время первого тура президентских выборов. Из них четыре случая были препятствием, один - угрозой и один – кибератака на сайт регионального медиа", - говорится в сообщении пресс-службы ИМИ в понедельник.

В частности, три случая нарушений были зафиксировано в Днепропетровской области и по одному случаю – в г.Киеве, г.Кропивницком и Ивано-Франковской области. Нарушения касались допуска журналистов со стороны членов избирательных комиссий на участке и требования аккредитации для освещения избирательного процесса, отмечают в институте.

"В Киеве неизвестные молодые люди препятствовали российскому журналисту снять сюжет под зданием Центральной избирательной комиссии. В Кривом Роге из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали сотрудников телеканала "Первый городской", - рассказали в ИМИ.

По мнению исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, малое количество нарушений свободы слова в день выборов может свидетельствовать об отсутствии серьезных намерений фальсифицировать голосования или скрыть информацию от общества.

"В то же время журналисты также были более информированными о своих правах и обращались в полицию или в ОИК в случае нарушений", - заявила она.

Также в ИМИ добавили, что на их горячую линию, которая работала круглосуточно в день выборов, поступило 8 обращений. Из них 4 касались особенностей фото- и видеосъемки на участках и четыре – допуска журналистов в помещение УИК и в квартиру, где голосовал избиратель, который не мог передвигаться самостоятельно.