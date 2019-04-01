Отсутствие наблюдателей из РФ не повлияло на легитимность процесса наблюдения за выборами в Украине – Канерва

Спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента в Украине Илкка Канерва подчеркивает, что отсутствие наблюдателей из России не отразилось на легитимности процесса наблюдения за выборами в Украине.

Такие выводы он озвучил в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента.

"Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо влияния на легитимность нашего наблюдения", - сказал И.Канерва на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По его словам, к наблюдению были привлечены более 2 тыс. представители многих государств.

Вместе с тем, он выразил свое сожаление: "Исключение противоречит одному из наших Копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участницы ОБСЕ приглашают друг друга для наблюдения за национальными выборами. Вызывает сожаление тот факт, что конфликт привел к ситуации, когда страна вынуждена приостановить воплощение обязательства ОБСЕ в отношении другой страны".