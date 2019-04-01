Штаб Бойко заявляет о зафиксированных серьёзных нарушениях на выборах 31 марта

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко фиксируют попытки пересмотреть или переписать протоколы в некоторых регионах.

"Мы уже зафиксировали около 100 серьёзных нарушений. Поданы заявления в правоохранительные органы. Это может быть и вброс протоколов, и прочие манипуляции. Юристы штаба уже выехали в Торецк, Покровск и другие города Донбасса, где происходят подобные загадочные явления", — отметил Юрий Бойко.

По его словам, в Донецкой области в отдельных районах наблюдается аномальный результат действующего президента при общем уровне его поддержки в Донецкой области на уровне 8% и более 38% у Юрия Бойко.

Политик также предостерег членов комиссий, чтобы они не подвергали риску себя и своих близких, выполняя чей-то политический заказ.

"Эта власть обязательно сменится, и придется отвечать за нарушения в административном и уголовном порядке", — сказал он.