Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работала в рамках подготовки и выборов президента Украины голосования 31 марта прозрачно и на надлежащем уровне, а сами выборы были проведены в рамках украинского законодательства, заявляют представители миссии международных наблюдателей за выборами.

Такие выводы обнародовали спецкоординатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva) и глава миссии Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Питер Тейлер (Peter Tejler) в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента.

"Можно сказать, что ЦИК проводила свою работу соответствующим образом, вся команда комиссии вела свою работу прозрачно", - сказал И.Канерва.

В свою очередь П.Тейлер заявил, что наблюдения избирательного процесса в Украине членов миссии достаточно позитивны и они оценивают прошедшие выборы как соответствующие украинскому законодательству.

"Наши наблюдения довольно позитивны. Хочу сказать, что выборы состоялись согласно Конституции", - сказал глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.