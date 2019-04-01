Зеленский набирает 30,34%, Порошенко 16,02%, Тимошенко 13,28% - итоги обработки 85,07% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 85,07% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,02%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,36%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,28%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.