Выборы президента Украины были очень четко организованы - представитель наблюдателей ПАСЕ

Представитель группы наблюдателей за президентскими выборами в Украине от ПАСЕ Март ван де Вен (Mart van de Ven) заявляет, что избирательный процесс в Украине был организован на высоком уровне и ограничений для участников процесса.

Такие выводы Март ван де Вен обнародовал в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента в понедельник в Киеве.

"Выборы были очень четко организованы и не было никаких ограничений", - сказал он.

Вместе с тем, по словам представитель наблюдателей от ПАСЕ, среди претендующих на пост главы Украинского государства были также и технические кандидаты, что "не способствует демократии".

В свою очередь, представитель ПА НАТО Михал Щерба (Michal Szczerba), давая оценку состоявшимся выборам, выразил убеждение, что "Украина идет путем демократических изменений".

"ПА НАТО едина в том, чтобы поддержать все попытки Украины для того чтобы получить независимость и в борьбе с российской агрессией", - добавил он.