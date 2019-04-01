Несмотря на негативное влияние, в том числе со стороны РФ, выборы в Украине состоялись - представитель наблюдателей от Европарламента

Представитель наблюдателей Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росатти подчеркнул, что несмотря на некоторые негативные факторы, в том числе влияние со стороны России, выборы в Украине состоялись.

Такие выводы Д.Росатти обнародовал в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента в понедельник в Киеве.

"Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки несмотря на все негативные факторы эти выборы состоялись", - сказал он добавив, что "влияние РФ очень велико, однако Украина выстояла".

Европарламентарий подчеркнул, что наблюдатели видели настоящую конкуренцию между кандидатами на пост президента Украины.

"Конечно были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою компанию", - отметил при этом он.

При этом Д.Росатти добавил, что серьезно влияет также фактор кибератак.