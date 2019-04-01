Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - МИД ФРГ

Правительство ФРГ не комментирует итоги первого тура выборов в Украине, по словам представителя кабмина Мартины Фиц, необходимо дождаться окончательных результатов.

"Я не могу комментировать результаты первого тура... Пока не будет официального результата, мы не хотим участвовать в спекуляциях", - сказала М.Фиц.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что позиция министерства по Украине не изменилась. По ее словам, Берлин будет "сотрудничать с любым избранным во втором туре" кандидатом.

Она подчеркнула важность украинских реформ и намерение дальше работать над урегулированием конфликта в "нормандском формате" и реализацией минских соглашений.