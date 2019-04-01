Выборы в Украине проходили свободно и на конкурентной основе, заявляют в Миссии ОБСЕ

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявляют в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.

Такие выводы обнародовал специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva) в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

По словам спецкоординатора ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно и кандидаты могли соревноваться без ограничений.

"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом", - сказал И.Канерва.

"Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут …. ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", - подытожил он.

Кроме того, И.Канерва обратил внимание на тот факт, что на нынешних президентских выборах в Украине было большое количество международных наблюдателей, что также способствовало минимизации нарушений.

По его словам, те нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат голосования.

Он также добавил, что выборы не могли быть организованы в Крыму и на территории Донбасса, неподконтрольной Украине.