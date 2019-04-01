Зеленский набирает 30,41%, Порошенко 16,12%, Тимошенко 13,20% по итогам обработки трех четвертей протоколов ЦИК
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,12% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 75,13% протоколов Центральной избирательной комиссией.
Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,20% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.
Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,06%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,23%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.
Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.