Минск готов многое сделать для мира на Донбассе - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет", - сказал А.Лукашенко на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке. "Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет", - заявил президент.

"Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна", - добавил он.

М.Сайдик в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт.

"Минск как место встречи - именно то, что нам сейчас нужно. Ваше терпение и понимание мы очень ценим. Да, этот конфликт длится уже слишком долго. Слишком долго не только для людей, которые страдают от него", - сказал он.