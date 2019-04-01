Политика

11:18 01.04.2019

Минск готов многое сделать для мира на Донбассе - Лукашенко

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Минск готов многое сделать для мира на Донбассе - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет", - сказал А.Лукашенко на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил", - подчеркнул глава государства.

Теги: #президент #белоруссия #обсе
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