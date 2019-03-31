Зеленский готов к дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал В.Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, готов ли он выйти на дебаты с П.Порошенко.

Ранее в воскресенье П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов: "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты".