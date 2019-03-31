Тимошенко призвала соратников прийти к избиркомам для защиты результатов голосования

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала своих представителей в избирательных комиссиях защитить результаты голосования, а своих соратников - прийти к избирательным участкам.

"Хочу нашу команду партии Батькивщина, а также наших сторонников, наших соратников - всех сейчас подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего. Будет бесконечное количество провокаций, будет силовое вмешательство со стороны людей президента, чтобы испортить протоколы", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в своем штабе в воскресенье вечером.

"Обращаюсь сейчас ко всем членам нашей команды. Никакой дезактивации, не обращайте внимания на эти продажные экзит-полы. Наша с вами задача - защитить результаты выборов на каждом участке", - сказала она.

Политик также подчеркнула, что ожидает от своих представителей электронные копии итоговых протоколов с избирательных участков.

"Мы предварительный результат после 24:00 по параллельному подсчету будет объявлять", - сообщила она.

"Прошу мою команду по всей Украине, понимая, что экзит-полы, к сожалению, влияют на сознание людей, сделать все возможное, чтобы ни один итоговый протокол участковой комиссии не был куплен, подписан без цифр... Чтобы ни одна окружная избирательная комиссии не вернула протоколы участковых избирательных комиссий, если они не будут подходить окружной избирательной комиссии", - сказала Ю.Тимошенко.