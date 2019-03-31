Политика

22:45 31.03.2019

Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

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Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что не при каких обстоятельствах не поддержит во втором туре кандидата в президенты Петра Порошенко, но также не может призывать голосовать за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Я не хочу для страны еще 5 лет фальши, обмана, мародерства на крови, и поэтому я не при каких обстоятельствах не поддержу и не проголосую за Петра Порошенко. Я его очень хорошо знаю. Я также не могу говорить, чтобы голосовали или не голосовали за Владимира Зеленского", - сказал А.Гриценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

Свое решение по В.Зеленскому А.Гриценко объяснил тем, что он его не знает, как, по его мнению, В.Зеленского не знает и сам украинский народ. На брифинге в своем штабе он пояснил: "Я его (В.Зеленского – ИФ) просто не знаю, как не знает его еще и страна".

По мнению А.Гриценко, на новоизбранном главе государства будет огромная ответственность, как и на тех, кто сделал и сделает свой выбор.

"Очень важно, чтобы сейчас этот процесс (избирательный – ИФ) был завершен так, чтобы были силы, уверенность и честность у членов комиссии, наблюдателей, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности нового главы государства", - добавил лидер "Гражданской позиции".

Политик считает, что за него голосовали умные, образованные, хорошо информированные люди с активной позицией, и они определятся во втором туре со своим выбором. А.Гриценко поблагодарил голосовавших за него, которых, по его словам, более миллиона человек, что они сделали такой выбор, несмотря на грязь в его адрес и ограничение доступа ко многим телеканалам.

Теги: #выборы #гриценко
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