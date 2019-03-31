Порошенко: представлять Россию на переговорах будет не Галкин и не Петросян, а Путин

Президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к молодым избирателям, которые хотят перемен в стране, призвал их к объединению, отметив, что его задание - завоевать доверие молодежи.

"Я хочу сегодня обратиться к молодому поколению, к тем, кому сейчас меньше 30-ти. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были ближе и быстрее. Я полностью разделяю ваше желание", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы в воскресенье вечером.

По его словам, чтобы достичь качественных изменений, необходимо объединиться и не тратить время.

"Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства. Я услышал вас и прошу – услышьте и вы меня: всё, что мы делали в течение 5 лет, по большому счету - для будущего Украины, для будущего поколения", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что именно молодежи решать, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и западными партнерами.

"И представлять Россию (на переговорах – ИФ) будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, и чтобы вы знали, на всякий случай, представлять Россию будет Путин", - добавил президент.

"Мое задание – завоевать ваше доверие", - подытожил П.Порошенко.