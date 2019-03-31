Политика

20:06 31.03.2019

Штабы Тимошенко и Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов, утверждает Найем

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Штабы Тимошенко и Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов, утверждает Найем

Народный депутат Украины (внефракционный) Мустафа Найем утверждает, что штабы кандидатов в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов.

"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. По одной из версий, лидер "Батькивщины" готова оказать поддержку Владимиру Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главная задача которой будет изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов", - написал М.Найем в своем Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, в такой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и состав Кабинета министров.

"Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский объявит своим премьер-министром Юлию Тимошенко. Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но уже сейчас очевидно, что такой союз станет большой проблемой для Петра Порошенко и сильно подкосит имидж "несистемного кандидата" и "проводника новых сил" Владимира Зеленского", - написал нардеп.

Теги: #тимошенко #найем #зеленский #выборы
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