Политика

13:07 31.03.2019

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

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Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Президент Украины, кандидат на пост главы государства, Петр Порошенко проголосовал на президентских выборах в воскресенье в Киеве.

"Уверен в том, что выборы будут хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это является абсолютно необходимым условием, для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в Евросоюзе и НАТО, для продолжения чрезвычайно важных реформ", - сказал П.Порошенко журналистам после голосования в воскресенье в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", П.Порошенко голосовал на избирательном участке №800588 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, который находится в правительственном квартале Киева недалеко от Верховной Рады.

На этом же участке ранее проголосовал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Президент пришел на избирательный участок с супругой и детьми.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #порошенко #голосование #выборы
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