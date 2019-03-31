Политика

11:48 31.03.2019

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

1 мин читать
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на выборах главы государства в колледже морского, речного флота Киевской государственной академии водного транспорта им.гетмана П.Конашевича-Сагайдачного.

"Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток", - сказал В.Зеленский журналистам.

Кандидат в президенты также отметил, что он и его команда верят в победу.

Отвечая на вопрос о том, с кем, по его мнению, он выйдет во второй тур, В.Зеленский сказал: "Может и сам. Пусть украинцы решают".

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #зеленский #голосование #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 31.03.2019
Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

12:39 31.03.2019
Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

12:38 31.03.2019
Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

12:32 31.03.2019
Пытавшийся поджечь кабинку для голосования в г.Борзна на Черниговщине мужчина задержан, решается вопрос об открытии производства по статье "хулиганство" – МВД

Пытавшийся поджечь кабинку для голосования в г.Борзна на Черниговщине мужчина задержан, решается вопрос об открытии производства по статье "хулиганство" – МВД

12:20 31.03.2019
В полицию поступило 13 сообщений о нарушениях в день выборов в Харьковской области

В полицию поступило 13 сообщений о нарушениях в день выборов в Харьковской области

12:13 31.03.2019
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

12:10 31.03.2019
Кандидат в президенты Гриценко проголосовал на выборах, его супруги Мостовой в списках не оказалось

Кандидат в президенты Гриценко проголосовал на выборах, его супруги Мостовой в списках не оказалось

12:07 31.03.2019
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа

12:06 31.03.2019
Полиция Донецкой области проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка

Полиция Донецкой области проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка

11:58 31.03.2019
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа

Тимошенко с супругом проголосовала на киевском Подоле

На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

В Украине "день тишины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко с супругом проголосовала на киевском Подоле

На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

В Украине "день тишины"

Зеленский отказался от доли в российском бизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" – расследование "Схем"

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА