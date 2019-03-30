Политика

15:24 30.03.2019

Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

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Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 23 крымских татарина, задержанных в оккупированном Крыму российскими силовиками, в настоящее время находятся в Ростовской области (РФ).

"Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение. Их распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора находятся в Ростове, два - в пригороде", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке в субботу.

Л.Денисова также обнародовала список задержанных крымских татар, которых сейчас удерживают в Ростовской области: Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эфран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

Теги: #крым #татары #россия #украина #денисова
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