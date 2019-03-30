Политика

09:36 30.03.2019

В Украине "день тишины"

1 мин читать
В Украине "день тишины"

В Украине 30 марта наступил "день тишины" перед днем голосования на выборах президента страны в воскресенье, 31 марта.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в статье 57 закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти, органов Автономной республики Крым и органов местного самоуправления.

Теги: #день_тишины #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 30.03.2019
Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

09:38 30.03.2019
МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

08:07 30.03.2019
Судья из Одессы разоблачен на взятке - НАБУ

Судья из Одессы разоблачен на взятке - НАБУ

07:39 30.03.2019
Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

07:20 30.03.2019
Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

06:58 30.03.2019
Вечером 30 марта в Киеве закроют движение транспорта на Софийской площади и прилегающих улицах

Вечером 30 марта в Киеве закроют движение транспорта на Софийской площади и прилегающих улицах

05:57 30.03.2019
Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну психотропы – Госпогранслужба

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну психотропы – Госпогранслужба

05:02 30.03.2019
Житель Змиева проведет 6 лет в тюрьме за развращение падчерицы – прокуратура

Житель Змиева проведет 6 лет в тюрьме за развращение падчерицы – прокуратура

04:58 30.03.2019
Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

03:59 30.03.2019
Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отказался от доли в российском бизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" – расследование "Схем"

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА