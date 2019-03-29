Политика

19:43 29.03.2019

Зеленский отказался от доли в российском бизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" – расследование "Схем"

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Зеленский отказался от доли в российском бизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" – расследование "Схем"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский лишился своей доли в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" Андрея Яковлева, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший").

В расследовании журналистов указано, что согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "Квартала-95" в России, изменились учредители. Так, В.Зеленский, который был соучредителем компании вместе с партнерами по "Кварталу-95" (А.Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами) и Тимуром Миндичем, вышел из бизнеса.

На данный момент доли в Green Family LTD распределены следующим образом: А.Яковлев – 400 евро, Б.Шефир – 300 евро, С.Шефир – 300 евро, Appex International LTD Т.Миндича – 1000 евро. Но еще в начале текущего года доля В.Зеленского в Green Family LTD составляла 300 евро, отмечают журналисты "Схем".

Green Family LTD - основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм", они продолжают работать в Москве.

24 января 2019 года ТСН (канал "1+1") сообщила, что В.Зеленский вышел из состава компании Green Family LTD.

Теги: #зеленский #доля #бизнес
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