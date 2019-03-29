Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Избирательные штабы рейтинговых кандидатов на пост президента Украины составили график своей работы в день голосования 31 марта и в ночь на понедельник, 1 апреля.

Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко начнет работу в день выборов, 31 марта, с 12:00, будет располагаться в "Мыстецьком арсенале" в Киеве. В течение дня журналистов будут информировать о явке избирателей и о возможных нарушениях. Ожидается, что начиная с 15:00, будут включения из областных избирательных штабов кандидата П.Порошенко.

Утром 1 апреля в пресс-центре будут обнародованы результаты параллельного подсчета голосов.

В течение дня в пресс-центр будут приходить доверенные лица кандидата в президенты Украины, известные люди, с которыми журналисты смогут пообщаться.

Как сообщает "ЗЕ! Команда", штаб шоумена Владимира Зеленского с 8:30 воскресенья до 13:00 понедельника в режиме реального времени будет следить за ходом событий на избирательных участках и подсчетом голосов, мониторить явку избирателей, а также информировать о возможных нарушениях. Разместится он в конгрессно-выставочном центре "Парковый" на Парковой дороге, 16а.

Кроме того, обещают включения из региональных штабов, пинг-понг с кандидатом в президенты, неформальное общение с представителями "ЗЕ! Команды" и актерами студии "Квартал 95".

В штабе В.Зеленского первый брифинг запланирован на 10:00 воскресенья. После этого члены команды будут выходить к прессе каждые несколько часов.

Пресс-центр лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко будет работать на ул.Десятинная, 12, начнет свою работу с пресс-конференции в 12:00. На протяжении дня и до ночи представители штаба Ю.Тимошенко будут информировать о ходе голосования и возможных нарушениях, а в 20:00 обещают транслировать результаты экзит-полов.

Пресс-центр штаба кандидата на пост президента, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко начнет работу 31 марта в 18:00 (Киев, ул. Ильинская, 22). Планируются оперативные брифинги вип-спикеров.

Пресс-центр кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко откроется 31 марта в 13:00 по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская, 62-64, 6 этаж. Там можно будет получить оперативную информацию о ходе голосования в областях, в том числе о нарушениях. Штаб будет вести параллельный подсчет голосов. Брифинги начнутся в 13.00. Пресс-центр заканчивает свою работу 31 марта в 00:00. 1 апреля начнёт работу в 10:00.