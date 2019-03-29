Политика

18:20 29.03.2019

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

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Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко начнет работу в день выборов, 31 марта, с 12.00.

"Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко начнет работу с 12.00 воскресенья 31 марта в Мыстецьком арсенале в Киеве", - сообщил руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", народный депутат Максим Саврасов на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, в течение дня журналистов будут информировать о явке избирателей, о возможных нарушениях.

"Ожидается, что начиная с 15.00, будут включения из областных избирательных штабов кандидата в президенты Украины Петра Порошенко", - сообщил он.

М.Саврасов также рассказал, что утром 1 апреля в пресс-центре будут обнародованы результаты параллельного подсчета голосов.

"В течение дня в пресс-центр будут приходить доверенные лица кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, известные люди, моральные авторитеты Украины, с которыми журналисты смогут поговорить", - сказал М.Саврасов.

Теги: #результаты #порошенко #украина #саврасов #выборы
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