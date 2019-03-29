Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

Европейский Союз полностью готов к выходу Британии из этого политического объединения без соглашения и считает этот вариант развития событий наиболее вероятным, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, выдержки которого публикуют британские СМИ.

"Сейчас наиболее вероятным сценарием 12 апреля является выход без соглашения", - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что Еврокомиссия сожалеет о том, что палата общин в пятницу не поддержала большинством голосов согласованное с Брюсселем в прошлом году соглашение.

"В соответствии с решением Европейского Совета, принятым 22 марта, сроки для статьи 50 были продлены до 12 апреля", - подчеркивается в заявлении.

Однако в ЕК также указали на то, что Евросоюз полностью готов к выходу Британии из ЕС без соглашения.

"ЕС готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию "без сделки" в полночь 12 апреля. ЕС сохранит свое единство. Преимущества соглашения о выходе, включая переходный период, ни при каких обстоятельствах не будут воспроизводиться в сценарии "без сделки". Отраслевые мини-соглашения не рассматриваются как вариант", - объясняют в Брюсселе.

"Комиссия сожалеет о том, что сегодня в Палате общин проголосовали против (соглашения - ИФ). В соответствии с решением Европейского совета (по статье 50) от 22 марта предусмотренный в статье 50 (3) срок продлен до 12 апреля. Соединенное Королевство должно будет объяснить свои дальнейшие шаги до этой даты для рассмотрения Европейским советом", - сказано в документе.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования британского парламента, который вновь отверг соглашение, согласованное премьер-министром страны Терезы Мэй с Брюсселем.

Ранее в пятницу парламент Великобритании вновь отверг соглашение, согласованное премьер-министром страны Терезы Мэй с Брюсселем.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.

26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.