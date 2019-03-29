Политика

17:41 29.03.2019

Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

2 мин читать
Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

Европейский Союз полностью готов к выходу Британии из этого политического объединения без соглашения и считает этот вариант развития событий наиболее вероятным, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, выдержки которого публикуют британские СМИ.

"Сейчас наиболее вероятным сценарием 12 апреля является выход без соглашения", - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что Еврокомиссия сожалеет о том, что палата общин в пятницу не поддержала большинством голосов согласованное с Брюсселем в прошлом году соглашение.

"В соответствии с решением Европейского Совета, принятым 22 марта, сроки для статьи 50 были продлены до 12 апреля", - подчеркивается в заявлении.

Однако в ЕК также указали на то, что Евросоюз полностью готов к выходу Британии из ЕС без соглашения.

"ЕС готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию "без сделки" в полночь 12 апреля. ЕС сохранит свое единство. Преимущества соглашения о выходе, включая переходный период, ни при каких обстоятельствах не будут воспроизводиться в сценарии "без сделки". Отраслевые мини-соглашения не рассматриваются как вариант", - объясняют в Брюсселе.

"Комиссия сожалеет о том, что сегодня в Палате общин проголосовали против (соглашения - ИФ). В соответствии с решением Европейского совета (по статье 50) от 22 марта предусмотренный в статье 50 (3) срок продлен до 12 апреля. Соединенное Королевство должно будет объяснить свои дальнейшие шаги до этой даты для рассмотрения Европейским советом", - сказано в документе.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования британского парламента, который вновь отверг соглашение, согласованное премьер-министром страны Терезы Мэй с Брюсселем.

Ранее в пятницу парламент Великобритании вновь отверг соглашение, согласованное премьер-министром страны Терезы Мэй с Брюсселем.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.

26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.

Теги: #великобритания #ес #еврокомиссия #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 29.03.2019
Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

15:36 29.03.2019
"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

14:56 29.03.2019
Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

13:05 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

10:39 29.03.2019
Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

10:02 29.03.2019
Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

23:39 28.03.2019
Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

17:22 28.03.2019
Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

21:46 27.03.2019
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

20:02 27.03.2019
Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА