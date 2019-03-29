Политика

17:37 29.03.2019

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

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В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

В Украине в субботу, 30 марта накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК в пятницу.

В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", - обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.

В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.

"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", - заявили в ЦИК.

Теги: #день_тишины #цик #украина #выборы
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