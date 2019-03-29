Политика

16:33 29.03.2019

Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

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Нардеп из БПП Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода"

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко намерен подать иск в один из европейских судов против "Радио Свобода" в связи с публикацией недостоверной информации в телепрограмме "Схемы: коррупция в деталях", заявил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев.

"Уполномочен заявить, что Игорь Кононенко, которого упоминали в этом расследовании, считает распространенную информацию недостоверной, а также подготовлены с грубыми нарушениями журналистских стандартов. И, соответственно, он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на "Радио Свобода". Это иск будет не в украинский суд, а в одном из европейских судов", - сообщил О.Медведев на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также уточнил, что представлять интересы И.Кононенко в суде будет адвокат Грэм Аткинс, который выиграл дело П.Порошенко против британской компании BBC в Высоком суде Лондона.

В свою очередь Г.Аткинс высказал надежду, что "этот кейс будет достаточно успешным".

"Я буду рад собрать команду юристов в Европе для того, чтобы восстановить репутацию господина Кононенко в данном деле", - сказал адвокат.

По словам Г.Аткинса, он уже разговаривал с И.Кононенко по данному делу.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Нардеп И.Кононенко, реагируя на обнародованную журналистами информацию, сообщил на своей странице в соцсети Facebook что в четверг, 28 марта, получил запрос от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой предоставить комментарии для их программы расследований, однако программу выпустили в эфир, не дождавшись его ответа.

"Я убежден, что это – пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Парламентарий подчеркнул, что журналисты не предоставили ему возможности высказать свою официальную позицию, поэтому он обращается к руководству "Радио Свобода" "дать оценку относительно нарушения авторами программы "Схемы" журналистских стандартов и Кодекса журналистской этики".

Теги: #радио_свобода #украина #суд #кононенко #иск
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